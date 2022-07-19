Майя Хоук выпустила откровенный клип на сингл «Thérèse»

Майя Хоук из «Очень странных дел» выпустила откровенный клип на трек «Thérèse». Песня войдет в грядущий альбом артистки «Moss».

Режиссером ролика выступил актер Брейди Корбет («Забавные игры»), с которым Хоук познакомилась во время прослушивания для одного из его фильмов. Cюжет клипа показывает оргию артистки и ее друзей в лесу, которую прерывает полиция. В «Thérèse» также снялся брат Хоук Левон.

«„Thérèse“ рассказывает о тайных пространствах, которые мы создаем, где мы свободны и можем быть самими собой, когда окружающий мир не понимает нас. Нам приходится жестко бороться с внутренними и внешними силами просто для того, чтобы любить друг друга, любить себя, любить свое тело. „Thérèse“ — это призыв взглянуть на все, как в первый раз, и удивиться. Напоминание хотя бы самой себе», — прокомментировала ролик артистка.