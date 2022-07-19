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РБК: Минсельхоз предложил продавать российское вино в Китай, Африку и ОАЭ

Денис Ламехов
Сегодня в 12:52

Министерство сельского хозяйства готовит конкурс на создание концепции развития экспорта вина из России, пишет РБК со ссылкой на данные портала госзакупок.

Среди прочего исполнителю предстоит провести исследование зарубежных рынков и определить целевые страны. Итогами должны стать «дорожная карта» и предложения по мерам государственной поддержки.

Разработчика концепции определят 5 августа, на создание ему будет отведено 120 дней. За выполнение работ заказчик готов предложить стартовую цену в 36,1 млн рублей.

В техническом задании к конкурсу указано, что список приоритетных направлений должен включать рынки Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Китайский рынок — один из приоритетных. По итогам 2020 года КНР входила в пятерку крупнейших мировых покупателей вин, однако на российскую продукцию приходится менее 1% от всего винного импорта страны в денежном выражении.

Согласно заявлению Минсельхоза, в Объединенных Арабских Эмиратах также можно продвигать российское вино — там алкоголь приобретают туристы, экспаты и иммигранты. Коренными жителями в ОАЭ считаются только 12% населения — употребление алкоголя среди них не распространено.

«Рост спроса на более качественные напитки и расширение их ассортимента» Минсельхоз фиксирует в Африке. Перспективными рынками для российского вина названы Уганда, Марокко и Ангола.

В странах Латинской Америки крупнейшие импортеры винной продукции — Бразилия, Мексика и Доминикана. Латиноамериканские государства, где есть собственное винное производство, завозят продукцию из других частей света, в том числе из Европы, с которой может конкурировать российское вино, считают в ведомстве.

В документах к конкурсу Минсельхоз ссылается на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Согласно им, в 2019 году Россия занимала 13-е место в мире по производству вина, опережая Австрию, Венгрию и Грецию. Однако экспорт страны был незначительным.

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