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В Беларуси запретили деятельность независимых профсоюзов

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:50

Верховный суд Беларуси по требованию Генпрокуратуры запретил деятельность негосударственных профсоюзов. Об этом сообщает ТАСС.

В телеграм-канале ведомства уточняется, что речь идет о деятельности Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности и других организациях.

В иске Генпрокуратуры сказано, что вместо защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов руководители организаций принимали участие «в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания».

По фактам деятельности профсоюзов возбуждены уголовные дела и приняты «меры административного воздействия». Ранее сообщалось, что многие члены указанных организаций находятся в тюрьме.

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