Испанские таможенники на острове Ибица конфисковали у туриста незадекларированный рисунок Пабло Пикассо стоимостью 450 тыс. швейцарских франков (порядка 450 тыс. евро). Об этом сообщает The Guardian.
Работа носит название «Три персонажа», она была создана в 1966 году. Произведение пытался ввезти в Испанию гражданин Мексики, прибывший из Цюриха. Имя мужчины не разглашается.
Изначально он сообщил, что ввозит копию произведения, и в подтверждение показал таможенникам чек на 1500 швейцарских франков (около 1500 евро).
Однако работники таможенной службы обнаружили на дне чемодана второй чек — уже на 450 тыс. франков. Его выдала неназванная галерея в Цюрихе с указанием на работу Пикассо.
Согласно предварительному заключению экспертов Музея современного искусства Ибицы (MACE), рисунок подлинный, а цена швейцарской галереи соответствует рыночной. Теперь работе понадобится вторая, более кропотливая экспертиза.
The Guardian пишет, что информацию о пассажире испанской стороне передали швейцарские таможенники. Мужчине грозит обвинение в попытке контрабанды особо ценного груза.