Испанские таможенники на острове Ибица конфисковали у туриста незадекларированный рисунок Пабло Пикассо стоимостью 450 тыс. швейцарских франков (порядка 450 тыс. евро). Об этом сообщает The Guardian.

Работа носит название «Три персонажа», она была создана в 1966 году. Произведение пытался ввезти в Испанию гражданин Мексики, прибывший из Цюриха. Имя мужчины не разглашается.

Изначально он сообщил, что ввозит копию произведения, и в подтверждение показал таможенникам чек на 1500 швейцарских франков (около 1500 евро).