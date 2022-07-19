Икона «Святая Троица» Андрея Рублева вернулась в Третьяковскую галерею из Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщается в телеграм-канале музея.

Сейчас икону тщательно изучают реставраторы. Пока видимых признаков ухудшения состояния работы Рублева выявлено не было.

«После детального и всестороннего обследования иконы будет принято решение о сроках возвращения „Троицы“ на привычное место в экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке», — отметили в пресс-службе музея.

17 июля икона впервые после Октябрьской революции была доставлена в лавру на празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского. Она была установлена в специальную витрину рядом с иконостасом — в историческом месте.