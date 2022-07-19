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Микки Рурк снимется в пародийной комедии «Not Another Church Movie»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:49

Номинант на премию «Оскар» Микки Рурк («Рестлер», «Девять с половиной недель») снимется в пародийной комедии «Not Another Church Movie» («Не еще один церковный фильм»). Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустит компания Monty the Dog Productions. Лента станет, по словам создателей, безумным путешествием по удивительному миру Тейлора Ферри — амбициозного молодого человека, призванного вдохновлять свою общину и рассказывать истории о своей семье.

Тейлора в фильме сыграет американский актер Кевин Дэниелс («Американская семейка», «Нетипичный»). Рурку же достанется роль Дьявола, который будет, судя по всему, докучать герою Дэниелса.

Также в «Not Another Church Movie» снимутся Вивика Фокс («День независимости»), Кайла Пратт («Зовите меня Кэт»), Ламорн Моррис («Новенькая»), Тиша Кэмпбелл («Домашняя вечеринка») и Джасмин Гай («Дневники вампира»).

Режиссерами фильма выступят сценарист Джонни Мак («Дикий отрыв») и актер Джеймс Майкл Каммингс. Мак написал сценарий комедии и стал ее продюсером наряду с Джимом Кардуэллом, Полом Салеба и Валери МакКаффри. Премьера намечена на весну 2023 года.

«Жанр пародийной комедии стремительно возвращается, и „Not Another Church Movie“ выступает, чтобы возглавить атаку. Интерпретация Маком нелепых комедий отдает дань уважения таким известным фильмам как работы Кинана Айвори Уэйанса, Роберта Таунсенда и Тайлера Перри», — сказал Каммингс.

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