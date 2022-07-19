HBO покажет документальный фильм Эда Перкинса о принцессе Диане к 25-летию ее гибели

Телеканал HBO покажет документальный фильм «Принцесса» к 25-летию гибели принцессы Дианы. Картину снял номинант на премию «Оскар» Эд Перкинс («Паршивая овца», «Скажи мне, кто я»), сообщил Deadline.

Премьера ленты состоится 13 августа. Фильм также будет доступен на стриминговой платформе HBO Max. Он расскажет о ключевых событиях в жизни Дианы. Повествование будет выстроено линейно, чтобы зрители могли пережить происходившее будто бы одновременно с принцессой.

В картине будут использоваться только архивные аудио- и видеоматериалы. Это сделано для того, чтобы лента могла стать своеобразным отражением тех лет, когда принцесса Диана была жива, а также общества того времени, его забот, страхов и стремлений.

Впервые «Принцессу» представили на кинофестивале «Сандэнс» в 2022 году. Продюсерами документального проекта выступили лауреат «Оскара» Саймон Чинн («В поисках Сахарного Человека») и его брат Джонатан. В команде фильма также — Нэнси Абрахам, Лиза Хеллер, Ванесса Товелл и Анна Кляйн.