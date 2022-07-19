В Париже в баре произошла стрельба. Погиб один человек, четверо ранены

В Париже в баре произошла стрельба. Во время нее погиб один человек, еще четверо оказались ранены. Об этом сообщил телеканал BFM и Le Parisien.

Инцидент произошел на углу улиц Попинкур и Бреге, расположенных в 11-м округе французской столицы. Примерно в 21:35 двое неизвестных начали стрелять из пистолета и автомата Калашникова по посетителям, находящимся на веранде.

Злоумышленники приехали на место на автомобиле. После преступления одному из мужчин удалось скрыться. Второго задержали посетители заведения, им оказался несовершеннолетний уроженец коммуны Сен-Дени.

Мотивы нападавших в данный момент остаются неизвестными. Полиция рассматривает в качестве основной версии убийство в целях мести. Известно, что погибший при стрельбе человек и один из раненых были братьями.