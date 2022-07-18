Российская теннисистка Дарья Касаткина, известная как первая ракетка страны, совершила каминг-аут. Она призналась, что находится в отношениях с девушкой, в интервью ютьюб-каналу «Витя Кравченко».

Спортсменка обсудила с блогером каминг-аут другой россиянки — футболистки Нади Карповой. Она также недавно рассказала о своем романе с девушкой — фотомоделью Миленой Литвиновской.

Касаткина назвала Карпову «красоткой» и заявила, что «обрадовалась за нее и не только за нее, за всех людей, в особенности девчонок, которым важно было это услышать».

«Это придало им сил, эмоций 100%. Она сделала хорошо не только себе, признавшись, открывшись, спустила этот груз с плеч, но и также помогла очень многим», — сказала Касаткина.

Теннисистка подчеркнула, что говорить об однополых отношениях публично важно и что каминг-ауты «влиятельных фигур» из мира спорта и не только делают жизнь других людей с так называемой «нетрадиционной» ориентацией легче.

На вопрос Кравченко, есть ли у Касаткиной девушка, она ответила положительно. Позднее теннисистка выложила в своем инстаграме* фотографию с возлюбленной. Ей оказалась фигуристка и призер Олимпийских игр Наталья Забияко.