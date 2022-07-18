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Первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут. Ее возлюбленная — призер Олимпийских игр

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:49

Российская теннисистка Дарья Касаткина, известная как первая ракетка страны, совершила каминг-аут. Она призналась, что находится в отношениях с девушкой, в интервью ютьюб-каналу «Витя Кравченко».

Спортсменка обсудила с блогером каминг-аут другой россиянки — футболистки Нади Карповой. Она также недавно рассказала о своем романе с девушкой — фотомоделью Миленой Литвиновской.

Касаткина назвала Карпову «красоткой» и заявила, что «обрадовалась за нее и не только за нее, за всех людей, в особенности девчонок, которым важно было это услышать».

«Это придало им сил, эмоций 100%. Она сделала хорошо не только себе, признавшись, открывшись, спустила этот груз с плеч, но и также помогла очень многим», — сказала Касаткина.

Теннисистка подчеркнула, что говорить об однополых отношениях публично важно и что каминг-ауты «влиятельных фигур» из мира спорта и не только делают жизнь других людей с так называемой «нетрадиционной» ориентацией легче.

На вопрос Кравченко, есть ли у Касаткиной девушка, она ответила положительно. Позднее теннисистка выложила в своем инстаграме* фотографию с возлюбленной. Ей оказалась фигуристка и призер Олимпийских игр Наталья Забияко.

© Из соцсетей Дарьи Касаткиной

В интервью Касаткина добавила, что в России «столько запретных тем, что удивляться» тому, что ЛГБТ-отношения входят в их число не стоит. Спортсменка при этом напомнила, что сексуальная ориентация — не выбор. Она назвала «бредом» убеждение, будто геем можно стать.

«Нет ничего проще в этом мире, чем быть натуралом. Если есть выбор, кто выберет быть геем, усложнять себе жизнь? Особенно в России», — пояснила теннисистка.

По мнению Касаткиной, «ходить за ручку» в России никогда не будет возможным. «Судя по тому, как все идет, никогда. Были какие‑то подвижки, когда был Чемпионат мира, но перекрыли дорогу. Ремонтные работы», — пояснила теннисистка.

При этом «жить в шкафу, как говорится», как считает спортсменка, «долго невозможно». «Это постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь», — заявила она.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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