«И светлых годов не близится эра»: металлисты Wildways предстают в образе пионеров в новом клипе

«Возможно, наше поколение сейчас переживает самое странное и нестабильное время. И возможно, впереди нас ждет еще более странные времена, ведь все даже самое стабильное имеет свойство заканчиваться. И если говорить нашей перефразированной фразой из советского гимна пионерии: „И светлых годов не близится эра, клич пионера — всегда будь готов!“», — прокомментировали Wildways.

Wildways образовались в 2009 году в Брянске и до 2014 года выступали под названием Sarah Where Is My Tea. Сейчас в арсенале группы четыре студийных альбома, участие в крупных музыкальных фестах, таких как «Дикая мята» и «Доброфест», а также совместные выступления с Bring Me the Horizon, Asking Alexandria и Adept.