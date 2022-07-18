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«И светлых годов не близится эра»: металлисты Wildways предстают в образе пионеров в новом клипе

Семён Гудошников
Сегодня в 21:21

Российская метал-группа Wildways выпустила клип на трек «Прятки». Его режиссером выступила Анна Козлова, ранее сотрудничавшая с группой «Электрофорез», Аленой Швец, Елкой и The Hatters.

Клип выполнен в советской эстетике, а участники группы появляются в кадре в образе пионеров. Песня начинается с короткого диалога о трудностях жизни, взятого из фильма «Леон» режиссера Люка Бессона.

«Возможно, наше поколение сейчас переживает самое странное и нестабильное время. И возможно, впереди нас ждет еще более странные времена, ведь все даже самое стабильное имеет свойство заканчиваться. И если говорить нашей перефразированной фразой из советского гимна пионерии: „И светлых годов не близится эра, клич пионера — всегда будь готов!“», — прокомментировали Wildways.

Wildways образовались в 2009 году в Брянске и до 2014 года выступали под названием Sarah Where Is My Tea. Сейчас в арсенале группы четыре студийных альбома, участие в крупных музыкальных фестах, таких как «Дикая мята» и «Доброфест», а также совместные выступления с Bring Me the Horizon, Asking Alexandria и Adept.

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