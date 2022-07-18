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В Москве пройдет фестиваль документального кино о женщинах «Систерхуд.док»

Семён Гудошников
Сегодня в 20:42

Футбольная команда «Систерхуд» и независимый клуб документального кино Opia проведут в Москве фестиваль российского документального кино о женщинах «Систерхуд.док». Показы пройдут в пространстве «Кода» на территории ДК «Рассвет», сообщили «Афише Daily» организаторы.

Вход на сеансы — за donation. Все собранные средства пойдут в пользу «Центра Сестры», который помогает женщинам, пережившим сексуальное или сексуализированное насилие. Пожертвование на любую сумму можно сделать здесь.

В фокусе внимания проекта — картины о женщинах в трудном социальном контексте, истории активисток, локальных женских объединений и инициатив. Откроет фестиваль 21 июля в 19.00 показ «Розы» Нины Гусевой — документального фильма о российской актрисе Розе Хайрулинной. После сеанса ленту можно будет обсудить с режиссеркой лента и участницами независимого клуба документального кино Opia.

4 августа в 19.30 в рамках феста пройдет воркшоп «Права (и свободы) на кино: этика и законность публичных кинопоказов». Спикеркой выступит Катя Савелюк — программная кураторка независимого клуба доккино OPIA, организаторка международных кинофестивалей. Она обсудит, что такое нелегальный кинопоказ и почему в повседневной жизни таких показов значительно больше, чем может показаться на первый взгляд

18 августа в 19.00 состоится показ картины «Несвобода» Ангелины Подорожной. Лента посвящена проблемам домашнего насилия и не соблюдению прав женщин на Северном Кавказе. После сеанса будет обсуждение с представительницами центра «Сестры».

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