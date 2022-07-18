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Оптимизм российского бизнеса упал до минимума за 13 лет

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:30

Оптимизм российского бизнеса упал до минимума за 13 лет. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на опрос S&P Global.

Респонденты оценили перспективы частных компаний и отметили среди сложностей растущие цены на сырье и материалы, негативное воздействие санкций на спрос за рубежом на товары из России и спад покупательной способности россиян.

Показателем стала разница между долей компаний, планирующих увеличение своего выпуска в ближайший год, и долей компаний, ожидающих спада. Она составила 6% осенью 2020 года в связи с пандемией COVID-19, а теперь достигла 5%.

При этом в феврале оптимизм бизнесменов был значительно выше: тогда показатель составлял 34%. По данным аналитиков, Россия показала худших результат среди 12 экономик, предоставляющих аналогичные данные.

Тем не менее, во всех исследуемых странах заметно ухудшение настроений. В США оптимистично настроены 25% (в феврале показатель был 48%), в Китае — 18% (в феврале — 31%), в Германии — 11% (в феврале — 48%).

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