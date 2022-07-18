Свадьба Бена Аффлека и Дженифер Лопес, уход H&M из России и другие новости дня

H&M объявил об окончательном уходе из России. С 1 августа российские офлайн-магазины сети начнут открываться, чтобы распродать оставшиеся товары.

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает приравнять «пропаганду нетрадиционных отношений», чайлдфри и отрицание семейных ценностей к пропаганде наркотиков, суицида, экстремизма и преступного поведения. По мнению авторов инициативы, все эти виды информации одинаково опасны для общества.

Гособвинитель потребовал назначить основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову шесть лет колонии. Его обвиняют в вымогательстве и оскорблении правоохранителей.

Албания начнет переговоры о вступлении в Евросоюз 19 июля. Встреча делегаций пройдет в Брюсселе, страна числится кандидатом в ЕС с 2014 года.

Дженифер Лопес и Бен Аффлек наконец поженились! Церемония прошла в Маленькой белой часовне в Лас-Вегасе под свадебный марш из блютус-колонки.

Рэпера Kodak Black арестовали в Южной Флориде по обвинению в торговле наркотиками. В его машине нашли пакетик с 31 таблеткой опиоида оксикодона.

В интернете обсуждают видео BadComedian, которое он посвятил российской и украинской пропаганде в кино. Одни упрекают блогера в том, что он выпустил разбор (почти трехчасовой!) в неподходящее время, другие считают, что ролик получился хорошим, пусть и неидеальным.

Гонконг вернул себе первое место в ежегодном рейтинге самых дорогих городов для проживания иностранцев. Ни Москвы, ни Петербурга в списке нет — при этом в прошлом году они заняли 62-е и 119-е места соответственно.

В Великобритании выпустят документальный сериал о Борисе Джонсоне. Он расскажет о пути политика к креслу премьер-министра, включая конкуренцию с Дэвидом Кэмероном и работу на посту мэра Лондона.

Ловите пару свежих трейлеров — второго сезона «Американских историй ужасов» и боевика «Картер» от Netflix.

К новостям музыки. Shortparis экранизировали еще одну композицию из мини-альбома «Зов озера» — «О, как хотела мама» на стихи Андрея Вознесенского. А Дин Блант выложил фристайл-трек с участием Скепты, A$AP Rocky и Novelist.