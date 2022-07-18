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«Покушение» на OFFMi оказалось постановкой. На рэпера составили протокол за мелкое хулиганство 20:48
В Москве пройдет фестиваль документального кино о женщинах «Систерхуд.док» 20:42
Оптимизм российского бизнеса упал до минимума за 13 лет 20:30
Минспорт хочет создать чемпионат по футболу для команд Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья 20:29
Свадьба Бена Аффлека и Дженифер Лопес, уход H&M из России и другие новости дня
20:24 дайджест
В конце августа в Москве пройдет спортивно-музыкальный фестиваль JetRush Extreme 19:51
Rich Fury/Getty Images
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наконец поженились. Через 19 лет после первой помолвки 19:02
Албания начнет переговоры о вступлении в ЕС 19 июля 18:51
В Великобритании снимут документальный фильм о Борисе Джонсоне 18:48
В твиттере следят за загадочным аккаунтом Папы-кофе. Возможно, он собирается мстить за смерть сына 18:44
В сети появился новый трейлер второго сезона «Американских историй ужасов» 18:16
X5 Retail Group: россияне переходят на бережливое потребление на фоне сокращения реальных доходов 18:15
World Business Channel/YouTube
Гальперин покидает пост директора «Росгосстраха» 17:51
Гонконг вернул себе статус самого дорогого города для проживания иностранцев. Москвы нет в списке 17:47
Прокурор потребовал назначить основателю проекта «Омбудсмен полиции» шесть лет колонии 17:45
«О, как хотела мама»: Shortparis сняли клип на еще одну песню из альбома «Зов озера» 17:12
Путин поручил создать механизмы частного финансирования ИТ-компаний 17:03
Ovinuchi Ejiohuo/Unsplash
Нигерия возобновила выдачу виз россиянам 16:40
Дин Блант выложил фристайл-трек с участием Скепты, A$AP Rocky и Novelist 16:30
BadComedian снял видео про российскую и украинскую пропаганду. Понравилось не всем 16:16
Дайджест

Свадьба Бена Аффлека и Дженифер Лопес, уход H&M из России и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:24

H&M объявил об окончательном уходе из России. С 1 августа российские офлайн-магазины сети начнут открываться, чтобы распродать оставшиеся товары.

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает приравнять «пропаганду нетрадиционных отношений», чайлдфри и отрицание семейных ценностей к пропаганде наркотиков, суицида, экстремизма и преступного поведения. По мнению авторов инициативы, все эти виды информации одинаково опасны для общества.

Гособвинитель потребовал назначить основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову шесть лет колонии. Его обвиняют в вымогательстве и оскорблении правоохранителей.

Албания начнет переговоры о вступлении в Евросоюз 19 июля. Встреча делегаций пройдет в Брюсселе, страна числится кандидатом в ЕС с 2014 года.

Дженифер Лопес и Бен Аффлек наконец поженились! Церемония прошла в Маленькой белой часовне в Лас-Вегасе под свадебный марш из блютус-колонки.

Рэпера Kodak Black арестовали в Южной Флориде по обвинению в торговле наркотиками. В его машине нашли пакетик с 31 таблеткой опиоида оксикодона.

В интернете обсуждают видео BadComedian, которое он посвятил российской и украинской пропаганде в кино. Одни упрекают блогера в том, что он выпустил разбор (почти трехчасовой!) в неподходящее время, другие считают, что ролик получился хорошим, пусть и неидеальным.

Гонконг вернул себе первое место в ежегодном рейтинге самых дорогих городов для проживания иностранцев. Ни Москвы, ни Петербурга в списке нет — при этом в прошлом году они заняли 62-е и 119-е места соответственно.

В Великобритании выпустят документальный сериал о Борисе Джонсоне. Он расскажет о пути политика к креслу премьер-министра, включая конкуренцию с Дэвидом Кэмероном и работу на посту мэра Лондона.

Ловите пару свежих трейлеров — второго сезона «Американских историй ужасов» и боевика «Картер» от Netflix.

К новостям музыки. Shortparis экранизировали еще одну композицию из мини-альбома «Зов озера» — «О, как хотела мама» на стихи Андрея Вознесенского. А Дин Блант выложил фристайл-трек с участием Скепты, A$AP Rocky и Novelist.

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