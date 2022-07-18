В конце августа в Москве пройдет спортивно-музыкальный фестиваль JetRush Extreme

26 и 27 августа в Москве пройдет спортивно-музыкальный фестиваль JetRush Extreme. Организаторы обещают зрелищные трюки на гидроциклах и во флайборде, чемпионат по BMX-фристайлу в рампе и выступления артистов.

JetRush Extreme откроется на большой парковке у яхт-клуба на территории арт-кластера «Красный Октябрь». Спортивные мероприятия днем организует бренд Mega Drive. Гости феста смогут посетить чемпионат России по BMX-фристайлу, где выступят лучшие атлеты и участники олимпийской сборной.

На воде у памятника Петру Великому покажут трюки в аквабайк-фристайле, которые исполнят главные райдеры России и мира на мощных гидроциклах. Также планируется шоу флайбордов на реактивных струях воды на высоте до 20 метров. Выступления состоятся при поддержке Marathon Group.

Все два дня на главной сцене будут выступать диджеи лейбла Gazgolder, а также Федук, «Недры», Captown. Еще два музыкальных гостя держатся в секрете — их имена объявят позже.

На протяжении всех дней фестиваля можно будет посетить занятия кроссфитом, поиграть в настольный теннис или аэрохоккей, а также стритбол и настольный футбол. Устроить гастрономический перерыв можно будет в зоне стритфуда, а перевести дух — в лаунж-зоне.

Подробную информацию и билеты можно найти здесь.