В Великобритании снимут документальный фильм о Борисе Джонсоне

Британский телеканал Channel 4 выпустит документальный фильм о премьер-министре Соединенного Королевства Борисе Джонсоне, который объявил о решении сложить полномочия. Об этом сообщает Variety.

Рабочее название ленты — «Борис» (англ. — «Boris»). Всего запланированы четыре эпизода по шестьдесят минут. Среди материалов — архивные видеозаписи и интервью с теми, кто был близок с Джонсоном.

Авторы сериала пригласят к участию в проекте «и друзей, и врагов [Джонсона], чтобы показать, какова его личность на самом деле».

Variety пишет, что повествование затронет конкуренцию Бориса Джонсона и другого экс-премьера Дэвида Кэмерона за место в престижном студенческом объединении в Итонском колледже (оба учились вместе, первый в итоге обошел второго), его выдвижение в президенты Дискуссионного общества Оксфордского университета, вступление на должность мэра Лондона и путь к позиции премьер-министра.

За подготовку картины отвечает британская студия 72 Films, ранее снявшая документальные ленты об экс-президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе, руководителе КНДР Ким Чен Ыне и принцессе Диане.

7 июля Борис Джонсон заявил, что покидает пост премьера Великобритании и лидера Консервативной парии. Он будет исполнять свои обязанности, пока не будет выбран новый глава правительства.