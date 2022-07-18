В сети появился новый трейлер второго сезона «Американских историй ужасов»

Сериал по-прежнему будет антологией, состоящей из пугающих историй, придуманных авторами «Американской истории ужасов». Во второй сезон войдут девять эпизодов.

В них снимется Белла Торн, известная по сериалу «Танцевальная лихорадка!» и фильму «Полночное солнце». Также в шоу можно будет увидеть Дениса О’Хара, Коди Ферна, Габури Сидибе, Макса Гринфилда, Нико Гритэма, Алисию Силверстоун, Доминика Джексона и Кувенжане Уоллис.

Исполнительными продюсерами второго сезона выступают Мэнни Кото, Джон Дж.Грей, Алексис Мартин Вудолл и Лони Перистере. Кроме того, над сериалом работают Райан Мерфи и Брэд Фальчак.

Эпизоды «Американских историй ужасов будут выходить еженедельно. В них зрителей ожидают сюжеты о похищениях людей, маньяках и неведомых монстрах. Одна из серий будет посвящена новым преступлениям дворецкого Сполдинга из третьего сезона «Американской истории ужасов».