Прокурор потребовал назначить основателю проекта «Омбудсмен полиции» шесть лет колонии

Гособвинитель потребовал назначить основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову шесть лет колонии общего режима по делу о вымогательстве и оскорблении правоохранителя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы.

Кроме того, Воронцову потребовали запретить на 10 лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и других интернет-ресурсов, а также лишить его звания майора полиции.

По словам адвоката Александра Самухова, даже если суд назначит Воронцову шесть лет колонии, вскоре он получит право на УДО с учетом срока, проведенного в СИЗО. Основатель проекта «Омбудсмен полиции» находится под арестом около трех лет. 1 день, проведенный в следственном изоляторе, приравнивается к 1,5 дня в колонии.

По версии следствия, Воронцов в октябре 2017 года вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тыс. рублей за нераспространение его интимных фотографий. Как утверждается, не получив запрошенную сумму, Воронцов опубликовал снимки в одном из своих пабликов в соцсети.

По второму эпизоду вымогательства он требовал в аналогичной ситуации деньги от бывшей сотрудницы полиции Саранска. Кроме того, в созданном им сообществе Воронцов публиковал записи, оскорбляющие сотрудников органов внутренних дел, и материалы, содержащие заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство одного из адвокатов, считает следствие.