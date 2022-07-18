Гонконг вернул себе статус самого дорогого города для проживания иностранцев. Москвы нет в списке

Гонконг вернул себе первое место в списке самых дорогих городов для проживания иностранцев — его ежегодно публикует консалтинговая компания Mercer.

Город возглавлял рейтинг на протяжении трех лет подряд, однако в 2021-м на первой строчке расположилась столица Туркмении — Ашхабад.

Среди факторов, которые рассматривали составители перечня, — стоимость жилья, транспорта, питания, одежды, развлечений и услуг. Кроме того, они учитывали колебания курсов национальных валют. За основу был взят уровень жизни в Нью-Йорке.

За Гонконгом следуют четыре швейцарских города: Цюрих, Женева, Базель и Берн. За ними — Тель-Авив, Нью-Йорк, Сингапур и Токио. Первую десятку замыкает Пекин.

В самом конце рейтинга расположились Душанбе, Бишкек и Анкара — это 225-я, 226-я и 227-е строчки в списке.

В перечне нет ни одного российского города — при этом в минувшем году Москва заняла 62-ю строчку, Петербург — 119-ю.