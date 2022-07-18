В твиттере следят за загадочным аккаунтом Папа-кофе. Возможно, он собирается мстить за смерть сына

Десять лет назад в твиттере появился, а потом и набрал популярность аккаунт Coffee Dad (Папа-кофе). Годами он писал короткие однотипные посты о своих отношениях с горячим напитком, но время от времени рассказывал, кажется, о своей личной трагедии, у которой накануне появился либо финал, либо новое начало.
«Просто папа, который любит свой кофе», — указал в описании к аккаунту пожилой мужчина, который, вероятно, изображен на аватарке с белой чашкой. На его аккаунт подписаны 141 тыс. пользователей, хотя все его твиты почти всегда об одном — кофе.
«Больше кофе». Самый первый твит Папы-кофе
«Зашел на кофе»
«Время кофе»
«Утренний кофе»
«Кофееее»
«Хороший горячий кофе»
«Кофе закончился»
«Плохой кофе»
«Покупаю кофе»
«Гляжу на кофе»
Папа-кофе немногословен, но иногда может переходить на «крик» — писать капслоком «ГОТОВЛЮ КОФЕ». Подписчики любят Папу-кофе, а в комментариях поражаются тому, что он все еще ведет свой блог.
Однако порой, когда его подписчики меньше всего этого ожидают, Папа-кофе делает перерыв от потягивания напитка, чтобы рассказать о своей борьбе с сильным и продолжительным горем из‑за безвременной потери сына. В 2013 году он впервые поделился личными переживаниями в твиттере.
17 июля следующего года Папа-кофе написал: «Мы так скучаем по тебе, наш идеальный ангел. С Днем рождения, мой милый мальчик. Думаю о тебе каждую секунду каждого дня». На Рождество он пожелал всем «дорожить действительно важным» и вновь вспомнил о покойном сыне.
В октябре 2014 года Папа-кофе попросил мотоциклистов быть всегда осторожными на дорогах, а уже в мае 2015-го стали известны подробности гибели его ребенка.
В соцсетях решили, что сын Папы-кофе мог погибнуть в ДТП с участием мотоцикла, и поэтому отец чувствует ответственность перед подписчиками. «Обыденные» твиты о кофе получили трагический подтекст, пользователи стали поддерживать Папу-кофе в комментариях.
Следующие два года отчаянный отец снова писал о любимом кофе, но в 2017 году история с сыном получила продолжение. Папа-кофе написал угрозу, но кому — никто так и не узнал.
Комментаторы просили мужчину не делать этого (никто не понимал, что конкретно он задумал), в шутку предлагали перед этим выпить кофе, а некоторые подначивали отомстить за сына. Mashable предполагает, что Папа-кофе может винить в смерти своего сына некую группировку байкеров.
В феврале 2021 года Папа-кофе в череде твитов о напитке написал загадочный пост. Кому был он адресован, неясно.
Накануне, 17 июля 2022 года, Папа-кофе написал свой последний пост, посвященный сыну. Он поздравил его с Днем рождения и сказал, что отправляется на разгадку тайны.
Уже через несколько часов Папа-кофе как ни в чем не бывало написал: «Делаю кофе».