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В твиттере следят за загадочным аккаунтом Папа-кофе. Возможно, он собирается мстить за смерть сына

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:44

Десять лет назад в твиттере появился, а потом и набрал популярность аккаунт Coffee Dad (Папа-кофе). Годами он писал короткие однотипные посты о своих отношениях с горячим напитком, но время от времени рассказывал, кажется, о своей личной трагедии, у которой накануне появился либо финал, либо новое начало.

«Просто папа, который любит свой кофе», — указал в описании к аккаунту пожилой мужчина, который, вероятно, изображен на аватарке с белой чашкой. На его аккаунт подписаны 141 тыс. пользователей, хотя все его твиты почти всегда об одном — кофе.

«Больше кофе». Самый первый твит Папы-кофе

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«Зашел на кофе»

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«Гляжу на кофе»

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Папа-кофе немногословен, но иногда может переходить на «крик» — писать капслоком «ГОТОВЛЮ КОФЕ». Подписчики любят Папу-кофе, а в комментариях поражаются тому, что он все еще ведет свой блог.

Однако порой, когда его подписчики меньше всего этого ожидают, Папа-кофе делает перерыв от потягивания напитка, чтобы рассказать о своей борьбе с сильным и продолжительным горем из‑за безвременной потери сына. В 2013 году он впервые поделился личными переживаниями в твиттере.

17 июля следующего года Папа-кофе написал: «Мы так скучаем по тебе, наш идеальный ангел. С Днем рождения, мой милый мальчик. Думаю о тебе каждую секунду каждого дня». На Рождество он пожелал всем «дорожить действительно важным» и вновь вспомнил о покойном сыне.

В октябре 2014 года Папа-кофе попросил мотоциклистов быть всегда осторожными на дорогах, а уже в мае 2015-го стали известны подробности гибели его ребенка.

«Приближаются теплые месяцы — и мотоциклисты вновь появятся на дорогах. Пожалуйста, не считайте ни секунды своей жизни как должное. Покойся с миром, мой малыш»

В соцсетях решили, что сын Папы-кофе мог погибнуть в ДТП с участием мотоцикла, и поэтому отец чувствует ответственность перед подписчиками. «Обыденные» твиты о кофе получили трагический подтекст, пользователи стали поддерживать Папу-кофе в комментариях.

Следующие два года отчаянный отец снова писал о любимом кофе, но в 2017 году история с сыном получила продолжение. Папа-кофе написал угрозу, но кому — никто так и не узнал.

«Настало время, когда они должны расплатиться за содеянное»

Комментаторы просили мужчину не делать этого (никто не понимал, что конкретно он задумал), в шутку предлагали перед этим выпить кофе, а некоторые подначивали отомстить за сына. Mashable предполагает, что Папа-кофе может винить в смерти своего сына некую группировку байкеров.

В феврале 2021 года Папа-кофе в череде твитов о напитке написал загадочный пост. Кому был он адресован, неясно.

«Думаете, тьма уже наступила? Она только начинается. Откройте свои глаза»

Накануне, 17 июля 2022 года, Папа-кофе написал свой последний пост, посвященный сыну. Он поздравил его с Днем рождения и сказал, что отправляется на разгадку тайны.

«Время пришло. Ты нужен мне рядом, пока мы разгадываем тайну. Вы готовы? С Днем рождения, мой прекрасный сын. Мы уже в пути»

Уже через несколько часов Папа-кофе как ни в чем не бывало написал: «Делаю кофе».

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