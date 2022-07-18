Дин Блант выложил фристайл-трек с участием Скепты, A$AP Rocky и Novelist

Экс-участник британского экспериментального дуэта Hype Williams, исполнитель и битмейкер Дин Блант выложил фристайл-трек с участием A$AP Rocky, а также грайм-артистов Скепты и Novelist. Его можно послушать здесь.

Сейчас композиция доступна только на ютьюбе. Неизвестно, появится ли она на музыкальных стримингах, — Блант известен пренебрежительным отношением к формальным правилам музыкальной индустрии.