Дин Блант выложил фристайл-трек с участием Скепты, A$AP Rocky и Novelist

В мае артист выложил мини-альбом «Freestyles SS22», где помимо четырех фристайлов оказались кавер-версии песен «Feel Good Hit of the Summer» Queens of the Stone Age и «Rid of Me» Пи Джей Харви — к последней Блант дописал собственный куплет.

На счету музыканта 12 полноформатных альбомов и микстейпов, включая «Каменный остров», записанный Блантом во время визита в Москву и эксклюзивно переданный редакции «Афиши» в виде сборника MP3-файлов.

Последняя пластинка Бланта «Black Metal 2» (продолжение альбома 2014 года) увидела свет в 2021 году. На ее обложке по-прежнему изображен черный квадрат, только теперь украшенный цифрой 2.