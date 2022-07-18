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Дин Блант выложил фристайл-трек с участием Скепты, A$AP Rocky и Novelist

Денис Ламехов
Сегодня в 16:30

Экс-участник британского экспериментального дуэта Hype Williams, исполнитель и битмейкер Дин Блант выложил фристайл-трек с участием A$AP Rocky, а также грайм-артистов Скепты и Novelist. Его можно послушать здесь.

Сейчас композиция доступна только на ютьюбе. Неизвестно, появится ли она на музыкальных стримингах, — Блант известен пренебрежительным отношением к формальным правилам музыкальной индустрии.

В мае артист выложил мини-альбом «Freestyles SS22», где помимо четырех фристайлов оказались кавер-версии песен «Feel Good Hit of the Summer» Queens of the Stone Age и «Rid of Me» Пи Джей Харви — к последней Блант дописал собственный куплет.

На счету музыканта 12 полноформатных альбомов и микстейпов, включая «Каменный остров», записанный Блантом во время визита в Москву и эксклюзивно переданный редакции «Афиши» в виде сборника MP3-файлов.

Последняя пластинка Бланта «Black Metal 2» (продолжение альбома 2014 года) увидела свет в 2021 году. На ее обложке по-прежнему изображен черный квадрат, только теперь украшенный цифрой 2.

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