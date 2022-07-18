Netflix показал трейлер боевика «Картер»

Netflix выпустил трейлер южнокорейского боевика «Картер». Примера картины запланирована на 5 августа.

Фильм рассказывает о мужчине, который в один день просыпается без памяти. Тогда ему звонит телефон, где женский голос сообщает, что теперь его зовут Картер. В его теле установлена бомба, которая взорвется, если он откажется выполнять команды загадочного голоса. С помощью них Картер убегает от ЦРУ, северокорейского переворота и группы зараженных людей.