Netflix показал трейлер боевика «Картер»

Netflix выпустил трейлер южнокорейского боевика «Картер». Примера картины запланирована на 5 августа.
Фильм рассказывает о мужчине, который в один день просыпается без памяти. Тогда ему звонит телефон, где женский голос сообщает, что теперь его зовут Картер. В его теле установлена бомба, которая взорвется, если он откажется выполнять команды загадочного голоса. С помощью них Картер убегает от ЦРУ, северокорейского переворота и группы зараженных людей.
В боевике снялись Чу Вон («Поймай меня»), Ли Сон Чжэ («Ромашка») и Ким Бо Мин («Король: Вечный монарх»).
В качестве режиссера и сценариста выступил Чон Бен Гил. Он известен по таким картинам, как «Каскадеры», «Я — убийца» и «Злодейка»