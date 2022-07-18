Стартовали съемки третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

В Москве начались съемки третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе ТНТ.

Продолжение шоу перенесет героев на два года вперед — в 1996-й. «Компания друзей заканчивает школу и переходит во взрослую жизнь со всеми ее страхами и тяготами. Санька будет грустить по прошлому, Вовка попытается заработать легких денег, Женя сделает все, чтобы не быть похожей на свою маму», — сказано в логлайне сериала.

К своим ролям вновь вернутся Юра Борисов, Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Никита Павленко и Лариса Удовиченко. Новый сезон также пополнится Юрием Кузнецовым, Варварой Шмыковой, Федором Федотовым, Александрой Хромовой и другими актерами.

Режиссером «Мира! Дружбы! Жвачки!» выступил Антон Федоров, снявший ранее второй сезон. Проект продюсирует Антон Щукин.