ЦБ обяжет банки добавить в приложения идентификацию по биометрии

Центробанк планирует обязать российские банки регистрировать новых клиентов в своих мобильных приложениях через единую биометрическую систему (ЕБС). Информация об этом появилась на сайте регулятора.

ЦБ разработал проект указания «О критерии для мобильных приложений банков с универсальной лицензией…». Замечания к документу принимаются до 28 июля. Указание вступит в силу спустя 10 дней после публикации.

Организации, которые не интегрируют биометрию в свои приложения, не смогут выдавать через них кредиты и открывать вклады новым клиентам, указано в документе.

Через мобильные приложения оформляется основная часть вкладов и заметная доля кредитов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на банковском рынке.

Для регистрации в приложениях чаще всего используется банковская карта, которую клиент уже получил. Идентификация в этом случае не требуется, поскольку все данные банк уже собрал.

Банкиры полагают, что инициатива Центробанка актуальна только для новых клиентов. «Но фактически банкам поставлен ультиматум — обеспечить идентификацию в мобильном приложении через ЕБС или прекратить выдавать с его помощью кредиты», — заявил источник газеты в банковской среде.

Доработка приложения банка потребует 10–15 млн рублей, сообщила директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова в комментарии для «Коммерсанта».

Михайлова добавила, что в системе «катастрофически мало» данных. Если люди не идут сдавать биометрию, никакими сервисами в приложении это не исправить, добавил Михайлов.

Согласно сообщению представителя платформы Voximplant Алексея Кривошеева, приложения ведущих российских банков уже обладают возможностью идентифицировать клиента по лицу.

«Также и голос клиента при звонке в банк уже идентифицируется в кол-центре. Сейчас это все это реализовано на собственных технологических решениях банков, но доработать Android-приложение, чтобы оно отправляло данные в ЕБС для идентификации человека по биометрии, а затем получало ответ, технически несложно», — заявил он.

Однако удаление приложений банков, попавших под санкции, ограничивает возможности упрощенного выполнения требования Центробанка.

На сегодняшний день, по данным Банка России, в ЕБС зарегистрировано 236,4 тыс. пользователей. В банковских биометрических базах, которые они собирали для себя, собраны «миллионы слепков», пишет «Коммерсант».