Команда Odyssey устроит в Петербурге электронный фест в стиле постапокалипсиса

23 и 24 июля команда Odyssey проведет в Петербурге музыкально-костюмированный фестиваль Brave New World: Otherside. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Одним из хедлайнеров феста станет электропоп-проект Антона Севидова Tesla Boy. Международный лайнап представлен электронным музыкантом и скрипачом Alvaro Suarez, а также испанцем MoM, сочетающим downtempo и старое диско.

Также в программе — выступления дружественных проектов Radi Mira I Lubvi, Mangup и It’s Good to be a Tree, идеолога фестиваля Soul of Void (Alexey Izotov), богатыря русской электронной сцены Izhevski, москвичей из дискоклуба «Радуга» (Simple Simmetry & Sputnik), артистов Odyssey label (Aiwaska, Dibidabo и Fake Mood), пианиста и арт-директора Нижнего Новгорода Nikola Melnikov и Max Sorokin, Nikita Grib & Serkvin, резидента All Day I Dream — Modd, а также Krasa Rosa, Dabu Davout и Legram.

На Brave New World: Otherside будут задействованы площадки «К-30», «Брусницын холл», Roof place и обновленная набережная Финского залива. Согласно концепции фестиваля путешественники по «Дивному новому миру» окажутся на его постапокалиптической стороне, где их встретят зарубежные и отечественные артисты, а также неожиданные коллаборации — симфонического оркестра с тесла-башнями, иммерсивные театральные практики, пространство Meta-вселенной и лекторий об NFT-технологиях.

«23 и 24 июля мы попытаемся ответить на вопрос, что происходит, когда ты остаешься отрезанным от остального мира, от технологий, от надежд и будущего. Ответ этот покажется банальным, но от этого не менее действенным: музыка, искусство и бьющиеся в унисон сердца близких по духу людей — вот наше оружие и наше спасение!» — пояснил концепцию обновленного Odyssey Festival главный идеолог Алексей Изотов.

Дресс-код постапокалиптической стороны «Нового мира» представлен двумя различными направлениями: кочевники и дикари с цепями и пылевыми масками, перьями и шкурами, а также представители общества будущего в футуристичном блеске золота и металлов.

Дополнительную информацию о фесте можно узнать в соцсетях проекта. Купить билеты — на «Афише» (на первый день и на второй).