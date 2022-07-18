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Бывшего топ-менеджера Центробанка объявили в розыск за похищение людей и вымогательство

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:50

МВД объявило в международный розыск бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным правоохранителей, в 2020 году Рубинов планировал заполучить часть денег, выведенных из якутского банка «Таатта» незадолго до его банкротства. Для этого он похитил предпринимателя, выкупившего у банка долги по кредитам на сумму 2,5 миллиарда рублей, а также его жену и двухлетнего ребенка.

До 2011 года топ-менеджер работал заместителем начальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке. Однако после увольнения его имя стало упоминаться только лишь в связи с крахом различных коммерческих структур.

Бизнесмену приписывали владение такими банками, как «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО). Однако он никогда не значился среди их официальных владельцев.

В настоящее время Рубинов проживает в Израиле.

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