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«Ситидрайв» добавил в парк каршеринга три модели Tesla и электромобиль Volkswagen

Денис Ламехов
Сегодня в 13:29

Парк каршеринга «Ситидрайв» в Москве и Петербурге пополнился новыми электромобилями Tesla и Volkswagen. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе сервиса.

В столице пользователям стали доступны Tesla Model S и Volkswagen ID.4. Запас хода без подзарядки для обоих автомобилей составляет 500 км. Стоимость минуты поездки на первом составит 60 рублей, на втором — 25 рублей. Арендовать новые электромобили в Москве можно по всем тарифам, кроме абонементов.

В Петербурге появились две модели Tesla: Model Y и Model 3 Performance. Аренда автомобилей в городе доступна в рамках пакетных тарифов.

«Ситидрайв» рассказывает, что с зарядкой машин помогут технические специалисты сервиса: при длительной аренде или необходимости зарядки пользователь может связаться с поддержкой — в течение 1–2 часов кабели будут доставлены в нужное место, а техники помогут зарядить автомобиль.

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