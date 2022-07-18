BadComedian снял видео про российскую и украинскую пропаганду. Понравилось не всем

Накануне BadComedian опубликовал видео длиной в два с половиной часа. Новый разбор он посвятил российской и украинской пропаганде в кино, а заодно затронул тему политики. Не все зрители оценили задумку блогера и обвинили его в любви к СССР. Про что видео После полугодовой паузы на своем ютьюб-канале Евгений Баженов (настоящее имя BadComedian) решил заговорить на тему пропаганды. Для сравнения он выбрал фильмы двух компаний — российского холдинга «Газпром-Медиа» и украинского телеканала «1+1». Первой в разборе стала картина «Русский характер» от НТВ. По сюжету главный герой — российский моряк, родившийся в Крыму во времена СССР, — приезжает на полуостров в 2013 году, чтобы посетить могилу деда и узнать о его смерти. Там его встречают «бандиты-украинцы» и «бандеровцы», продажные полицейские и прочее безобразие. Баженов высмеивает карикатурные образы украинцев в фильме, акцентируя внимание на том, как украинские персонажи говорят на своем языке — так же плохо, как русские герои в иностранных фильмах. Блогер приходит к выводу, что «Русский характер» — это «невнятная абстракция, завязанная на отсылках к советским фильмам и эфемерности».

Другой — уже украинский — фильм «Гвардия», который выбрал Баженов, «основан на реальных событиях», чтобы, по мнению блогера, «зритель верил и не задумывался». Лента рассказывает о добровольцах, которые вступают в Национальную гвардию после событий на Майдане. BadComedian обвиняет авторов фильма в том, что они давят на эмоции зрителей и ничего толком не объясняют, а еще используют карикатурных персонажей. Такие же претензии у него возникли и к «Русскому характеру» — блогер неоднократно подмечает в двух фильмах похожие сцены, в которых местами меняются антагонисты. Еще два фильма, попавших в обзор Баженова, — это продолжение «Гвардии» и российский «Военный корреспондент». В последнем американский репортер приезжает на восток Украины и сталкивается с тем, что телеканалы в США не хотят передавать его информацию и тем самым скрывают правду о происходящем. Конец разбора Баженов посвящает украинскому политику Илье Киве. Блогер собрал моменты, в которых тот выступает то за Украину в местных медиа, то за Россию в российских политических ток-шоу. Помимо критики и высмеивания нелепых моментов в фильме, BadComedian вменяет вину за происходящее на постсоветском пространстве крупному бизнесу и олигархам. Также Баженов ссылается на историю и комментирует политику, вставляя в видео скриншоты российских государственных СМИ — это и взывало недовольство пользователей, но не всех. В соцсетях посчитали, что свой разбор BadComedian выпустил в неподходящее время, и попросили блогера не лезть в политику Баженова обвинили в том, что он занял позицию «не все так однозначно», которую критикуют противники действий России на территории Украины. «Великий СССР развалили и пошли поехали взаимные фильмы с определенным посылом, и ***** [плевать], что ненависть народов к друг другу была еще в СССР. И да, все стороны виноваты и не все так однозначно и бла-бла-бла, лучше бы Ленина читали», — так пересказал посыл разбора пользователь DTF.

Другие же отметили, что пропаганда есть во всех странах, и BadComedian всего лишь «наглядно показывает, как обе стороны выстраивают у зрителя определенную установку». Они считают, что Баженов сделал хороший ролик, пусть и не идеальный.

Тут замазано слово из пяти букв

И здесь тоже

Есть и те, кто похвалил BadComedian за ролик.