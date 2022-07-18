СМИ: Starbucks рассматривает возможность ухода из Великобритании из‑за высокой конкуренции

Starbucks изучает возможность продажи своего бизнеса в Великобритании. Об этом сообщает Би-би-си.

Официальный процесс продажи сети еще не начался.

Такое решение принято из‑за жесткой конкуренции, роста цен и меняющихся привычек покупателей, так как большинство людей переходят на удаленную работу из дома. Всего в Великобритании насчитывается более 25 тыс. кофеен, среди которых такие крупные игроки, как Pret a Manger, Tim Hortons и Costa.

Для изучения возможных вариантов развития бизнеса Starbucks привлекла консультантов консалтинговой компании Houlihan Lokey. Они должны рассмотреть потенциальные варианты покупки британской сети, в которую входит более тысячи кофеен и около 4000 сотрудников. Около 300 заведений управляются материнской компанией, остальные контролируются через франшизу.

23 мая Starbucks официально заявила об уходе с российского рынка спустя почти 15 лет работы. При этом компания продолжит оказывать поддержку 2000 сотрудникам в России, включая выплаты в течение шести месяцев и помощь с трудоустройством.

15 июля стало известно, что новыми владельцами российского бизнеса Starbucks станут рэпер Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова.