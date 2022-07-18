IKEA ограничила время покупок в российском интернет-магазине

Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA сообщил российским пользователям, что время их пребывания на сайте ограничено до 10–15 минут.

После этого система может вернуть покупателя обратно в онлайн-очередь. Пользователей просят обновлять страницу, чтобы они сохранили свои места в очереди. «Ожидание зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа», — добавили в IKEA.

После того как покупатель преодолеет онлайн-очередь, он видит следующее сообщение: «Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе. ​По мере обработки поступивших заказов мы будем открывать новые интервалы, чтобы у каждого была возможность совершить покупку».