Проректор таможенной академии, задержанный по делу о наркотиках, покончил с собой в камере СИЗО

Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, арестованный по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере, покончил с собой. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Тело мужчины нашли в одиночной камере в СИЗО № 1 Ногинска. Телеграм-канал Shot отмечает, что рядом с ним была найдена предсмертная записка, в которой Керефов раскаивается в содеянном.

По данным Следственного комитета, мужчина занимался сбытом наркотиков через даркнет, а именно администрировал пять интернет-магазинов. У него покупали наркотики сотрудники академии для личного пользования, в том числе проректор по финансово-экономическим вопросам.

Кеферов был задержан на рабочем месте с поличным при реализации партии. 14 июля в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время расследования.