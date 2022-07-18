На Марину Овсянникову составили протокол о дискредитации ВС РФ

На бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову составили протокол о дискредитации ВС России. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Захватова.

Заседание состоится 21 июля. По словам адвоката, протокол по части первой статьи 20.3.3 КоАП был составлен из‑за выступления Овсянниковой около Басманного суда во время ареста Ильи Яшина. Максимальное наказание по ней — для физических лиц штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

14 марта Овсянникова ворвалась в студию новостной программы «Время» и развернула перед камерами плакат с пацифистскими лозунгами. Таким образом она выступила против спецоперации на территории Украины.

Перед акцией журналистка записала и выложила в сеть видео, объясняющее ее позицию. За него Овсянникову оштрафовали на 30 тыс. рублей, признав виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия).

Позднее на женщину завели еще одно административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. CК также начал доследственную проверку по уголовной статье о фейках об армии.