Рэпера Kodak Black арестовали по обвинению в торговле наркотиками

Американского рэпера Kodak Black арестовали в Южной Флориде по обвинению в торговле обезболивающим оксикодоном, являющимся опиоидом, который может вызывать привыкание. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным полиции, артист был остановлен патрульными на дороге из‑за тонировки стекол, которая была темнее, чем положено по закону.

Тогда сотрудники полиции почувствовали запах марихуаны и обыскали автомобиль, найдя пакет с оксикодоном. Кроме того, выяснилось, что срок действия водительских прав Kodak Black истек.

Адвокат музыканта заявил, что в ближайшее время за него будет выплачен залог.

В 2019 году Kodak Black был осужден на 46 месяцев лишения свободы за незаконную покупку нескольких видов оружия. В 2021 году в последний день своего президентства Дональд Трамп помиловал его.