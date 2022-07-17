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Сборную России допустили к участию в чемпионате мира по шашкам-64 19:51
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Сборную России допустили к участию в чемпионате мира по шашкам-64

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:51

Российскую сборную допустили к участию в командном чемпионате мира по шашкам-64 в Болгарии. Об этом сообщает ТАСС.

«Федерация шашек России примет участие в турнире, но последствия неизвестны», — рассказал вице-президент Федерации шашек России Юрий Черток.

Командный ЧМ по шашкам-64 под эгидой Международной федерации шашек (IDF) пройдет с 25 августа по 1 сентября. ЧМ по стоклеточным шашкам проводит другая организация — Всемирная федерация шашек (FMJD), которая после начала спецоперации отстранила Россию от участия в соревнованиях.

«Раньше IDF и FMJD конфликтовали, но около года назад они заключили соглашение, согласно которому соревнования по 64 будет проводить только IDF, а по 100 — FMJD. Санкции практически не коснулись российских игроков в 64, правда, FMJD может расторгнуть соглашение с IDF по причине их участия в соревнованиях, это противоречит ее санкциям», — отметил Черток.

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