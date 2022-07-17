Возвращение «Дождя»* в эфир, первый тизер сериала «Идол» и другие новости дня

На Камчатке нашли пропавший вертолет с чемпионом мира по биатлону среди юниоров Игорем Малиновским в 13 километрах от камчатского вулкана Узон. Воздушное судно, которым управлял спортсмен, пропало накануне.

«Дождь»* частично вернется в эфир завтра, 18 июля. Будут вечерние эфиры и несколько авторских программ, полноценный запуск запланирован на осень.

РКН заблокировал сайт издания Russian Oppositional Arts Review. По данным ведомства, сайт содержал «недостоверную информацию о военной операции».

«Троицу» Андрея Рублева впервые после Октябрьской революции доставили в Троице-Сергиеву лавру. Ее установили в специальную витрину рядом с иконостасом — в историческом месте.

Boeing предсказал спад спроса на самолеты после ухода с российского рынка. Компания планирует поставить клиентам 41 170 самолетов до 2041 года, хотя ранее она рассчитывала продать 43 610 судов к 2040-му.

В Россию вернулись все музейные экспонаты с зарубежных выставок. Их вывоз из страны приостановлен до середины 2023 года.

Улицу в Нью-Йорке переименуют в честь Beastie Boys. Она изображена на обложке альбома «Paul’s Boutique», вышедшего в 1989 году.

Вышел трейлер документалки «Сальваторе — сапожник снов», которую снял Лука Гуаданьино. Фильм посвящен известному обувщику Сальватору Феррагамо, который шил туфли для Мэрилин Монро и других голливудских звезд.

Также в сети появился первый тизер сериала «Идол», который The Weeknd показал на своем концерте. Певец не только сыграл в нем одну из главных ролей, но и стал соавтором и продюсером. В режиссерском кресле — создатель «Эйфории» Сэм Левинсон.

Гэвин О’Коннор, снявший в 2011 году спортивную драму «Воин» с Томом Харди и Джоэлом Эдгертоном, поставит сериал по мотивам оригинала. В нем снимутся Джина Родригес и чемпион UFC Дэниел Кормье.

*Признан иноганетом.