Роман Абрамович потребовал от ЕС миллион долларов в его благотворительный фонд из‑за санкций

Роман Абрамович пытается добиться через суд выплаты в миллион долларов от властей ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

В своем судебном иске бизнесмен потребовал отменить, введенные против него ограничения. Он уточнил, что в 2021 году стал гражданином Португалии, а наложенные санкции нарушают его права, защищаемые ЕС.

Абрамович потребовал, чтобы ЕС возместил ущерб, переведя деньги в благотворительный фонд, который он создал во время продажи ФК «Челси».

По данным The Wall Street Journal, отменить санкции также требовал Алишер Усманов. Он заявлял, что финансовые последствия санкций могут привести к банкротству трех его компаний, что повлияет на жизнь сотрудников и членов их семей. Суд ходатайство отклонил.

10 марта Великобритания ввела санкции против Абрамовича, запрещающие ему въезд на британскую территорию. Кроме того, ему запрещено совершать сделки с местными гражданами и компаниями. Активы олигарха также были заморожены.