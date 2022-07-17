Медведев пригрозил украинским политикам «судным днем» в случае нападения на Крым

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о «судном дне», который ждет украинских политиков — «экзальтированных, кровавых клоунов» — в случае нападения на Крым. Его слова со встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгоградской области передает РИА «Новости».

«Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно — они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что‑то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно», — сказал он.

Накануне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму. Он назвал полуостров «хабом перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины, а из акватории Черноморского флота, по его словам, совершаются ракетные пуски на украинскую территорию.

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович уточнил, что удары могут прийтись в том числе и по Крымскому мосту, «как только появится первая техническая возможность», потому что данное западным странам обещание не атаковать территорию России не распространяется на мост. «По нему идет снабжение техникой, значит, его надо поломать», — объяснил он.

На момент написания заметки идет сто сорок четвертый день специальной военной операции России на территории Украины.