перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Медведев пригрозил украинским политикам «судным днем» в случае нападения на Крым 16:37
РКН заблокировал сайт «Вестника русскоязычной культуры» 16:13
The Weeknd поделился тизером «Идола» на своем концерте 15:18
Третьяковская галерея/YouTube
«Троицу» Андрея Рублева впервые за 100 лет доставили в лавру 15:01
Вышел тизер второго сезона «Чаки». В нем раскрылась дата релиза 14:07
Лука Гуаданьино показал трейлер документалки «Сальваторе — сапожник снов» 13:57
ЛДПР требует запретить в России вейпы и жидкий никотин 13:07
Все экспонаты с зарубежных выставок вернулись в Россию 13:01
Кадр из фильма «Воин»
По мотивам фильма «Воин» с Томом Харди снимут сериал 11:58
Улицу в Нью-Йорке переименуют в честь Beastie Boys 10:59
На Камчатке нашли пропавший вертолет с биатлонистом Малиновским. Он сгорел неподалеку от вулкана 9:52
В рэпера OFFMi выстрелили после концерта в Москве 8:46
The New York Times: Кадыров и патриарх Кирилл будут вести «Разговоры о важном» со школьниками Вчера в 21:22
Alberto Cabello/Flickr
Metallica вслед за Кейт Буш выбилась в чарты из‑за «Очень странных дел» Вчера в 20:39
В Москве обвиняемая в домашнем насилии женщина вернулась из полиции домой и убила мужа Вчера в 19:54
Уголовное дело против Гозмана*, фейковый кастинг на «Холостяка» и другие новости дня
Вчера в 18:59 дайджест
«Кин-дза-дза!» и «Солярис»: топ-10 самых популярных у россиян советских фантастических фильмов Вчера в 18:58
Полиция в Белгороде приостановила занятия по оказанию медпомощи из‑за подозрений в сектантстве Вчера в 16:57
Calvin Harris/YouTube
Фаррелл Уильямс, Холзи и Джастин Тимберлейк — приглашенные артисты в новом треке Кельвина Харриса Вчера в 16:55
В Петербурге открылись два новых книжных магазина — их запустил проект «Независимое искусство» Вчера в 16:42

Медведев пригрозил украинским политикам «судным днем» в случае нападения на Крым

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:37

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о «судном дне», который ждет украинских политиков — «экзальтированных, кровавых клоунов» — в случае нападения на Крым. Его слова со встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгоградской области передает РИА «Новости».

«Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно — они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что‑то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно», — сказал он.

Накануне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму. Он назвал полуостров «хабом перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины, а из акватории Черноморского флота, по его словам, совершаются ракетные пуски на украинскую территорию.

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович уточнил, что удары могут прийтись в том числе и по Крымскому мосту, «как только появится первая техническая возможность», потому что данное западным странам обещание не атаковать территорию России не распространяется на мост. «По нему идет снабжение техникой, значит, его надо поломать», — объяснил он.

На момент написания заметки идет сто сорок четвертый день специальной военной операции России на территории Украины.

События недели на afisha.ru
триллер
Открытое море: Монстр глубины
На девушек в отпуске в море нападает огромная белая акула
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
комедия
Булки
Кристина Асмус находит приключения на свои булки в Шри-Ланке
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Месть Банши
Джейми Кинг вместе с Антонио Бандерасом противостоит криминальному авторитету
живопись
Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых
«Идеальный музей» актуального французского и русского искусства рубежа XIX и ХХ веков
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить