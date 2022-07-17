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По мотивам фильма «Воин» с Томом Харди снимут сериал

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:58

Гэвин О’Коннор, снявший в 2011 году спортивную драму «Воин» с Томом Харди Джоэлом Эдгертоном, поставит сериал по мотивам оригинала. Об этом сообщает Deadline.

О’Коннор ведет переговоры с бывшим двукратным чемпионом UFC Даниэлем Кормье и актрисой Джиной Родригес. Они могут сыграть двух из четырех главных бойцов.

Обладатель двух титулов в UFC Кормье закончил со спортивной карьерой в 2020 году и дебютирует в кино. У его персонажа из‑за рака умерла жена, он остался отцом-одиночкой с огромным долгом из‑за всех медицинских процедур, которые нужны были супруге.

«Джина Родригес сыграет девушку по имени Джессика Флорес. Она замужем за бойцом тайского бокса, ее отец — очень известный судья по боксу. Она тренировалась как боец ​​​​и выросла в единоборствах. У меня не было написанной роли для нее, когда она сказала: „Я в деле. Играть и драться — две мои любимые вещи“. Ее роль связана с самооценкой, она играет девушку, которая не думает, что достойна чего‑то хорошего. То, что она подняла руку на ринге, означает, что она чувствует себя достойной», — сказал О’Коннор о героине Родригес.

В разработке сериала участвуют Lionsgate и Paramount+. Всего будет 10 серий.

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