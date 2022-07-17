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Улицу в Нью-Йорке переименуют в честь Beastie Boys

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:59

Улицу в Нью-Йорке, расположенная в Нижнем Ист-Сайде на углу Ладлоу-стрит и Ривингтон-стрит, переименуют в честь Beastie Boys. Инициатива получила одобрение у городских властей.

Перекресток назовут в честь Beastie Boys по одной простой причине — он изображен на обложке второго альбома группы «Paul’s Boutique», вышедшего в 1989 году.

Обложка альбома и место, которое собираются переименовать

Ранее городской совет Нью-Йорка несколько раз голосовал против инициативы на том основании, что участники Beastie Boys — Майкл Даймонд, Адам Яух и Адам Хоровиц — не соответствовали критериям почетного присвоения их имени городским объектам.

На переименовании настаивали поклонники Beastie Boys, у них даже есть аккаунт в инстаграме*, отстаивающий идею улицы в честь группы.

«Это был долгий путь к улице Beastie Boys, поэтому теперь я рад видеть, что власти Нью-Йорка официально принимают местное искусство и культуру хип-хопа, и уличный знак очень уместен, потому что хип-хоп появился на улицах Нью-Йорка», — сказал The New York Post один из главных сторонников инициативы Лерой Маккарти.

«Как многие из нас знают, когда Beastie Boys вышли на сцену, изменилась хип-хоп игра. Это праздник Нижнего Ист-Сайда, праздник хип-хопа и особенно праздник нашего сообщества, которое очень долго готовилось к этому», — заявил член городского совета Кристофер Марте.

Теперь этом место выглядит вот так. Вместо Paul’s Boutique здесь открыта забегаловка The Three Monkeys
© Rupert Ganzer/Flickr

Тем временем Beastie Boys в следующем месяце переиздают ограниченным тиражом на виниле свой альбом 1992 года «Check Your Head», чтобы отпраздновать свое 30-летие.

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