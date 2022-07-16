В Москве обвиняемая в домашнем насилии женщина вернулась из полиции домой и убила мужа

Москвичка, против которой уже было возбуждено два уголовных дела за избиение мужа, вернулась из полиции домой и убила мужчину. Из отдела ее отпустили под подписку о невыезде и обещание хорошо себя вести, передает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Против 69-летней Аллы Самосовой возбуждены уголовные дела за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (в феврале) и за умышленное причинение тяжких телесных повреждений мужу (в марте). Однако арестовывать женщину после допроса полицейские не стали.

По версии следствия, полицейские могли предвидеть, что женщина вернется домой и, вероятно, снова изобьет мужа. По этой причине подозреваемую следовало изолировать и отправить под арест.

Дома Алла вновь избила мужа — от полученных травм тот скончался. Теперь против нее возбудили третье уголовное дело за убийство, а полицейских, отпустивших женщину, подозревают в халатности.