Полиция в Белгороде приостановила занятия по оказанию медпомощи из‑за подозрений в сектантстве

В Белгороде полиция приостановила занятия по оказанию первой медицинской помощи. Эти курсы организовали волонтеры, сообщает местное издание «Фонарь».

«Затребовали у организаторов документы, заявив, что белгородцы сообщили, что здесь якобы собираются сектанты», — сообщил корреспондент «Фонаря». Сотрудники полиции проверяют документы и проводят опросы. С курсов никого не отпускают.

Судя по видео, опубликованному «Фонарем», на последнем занятии белгородцы учились делать искусственное дыхание и массаж сердца.

В начале июля жители Белгорода просили губернатора Вячеслава Гладкова организовать бесплатные курсы по оказанию первой медпомощи, а тот эту идею поддержал.

3 июля жилые кварталы Белгорода, по данным Минобороны России, обстреляли украинские военные ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Погибли четыре человека, трое из них — граждане Украины.