Фильм Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» вновь выйдет в прокат

11 августа «Искусство кино» вновь выпустит фильм Андрея Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» в прокат в России.

Картина была снята в 1967 году, но Кончаловский столкнулся с запретом на показы и лента отправилась на полку до конца 1980-х. Зрители увидят отреставрированную копию.

«Это история любви кроткой и гордой Аси-хромоножки к непутевому шоферу Степану. Несмотря на то, что парень не хочет жениться, она решается родить от него ребенка. Действие происходит где‑то на Волге во время сбора урожая зерновых, и к девушке приезжает из города с предложением руки и сердца серьезно влюбленный в нее мужчина», — пишет «Искусство кино».