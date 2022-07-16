Фильм Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» вновь выйдет в прокат

11 августа «Искусство кино» вновь выпустит фильм Андрея Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» в прокат в России.
Картина была снята в 1967 году, но Кончаловский столкнулся с запретом на показы и лента отправилась на полку до конца 1980-х. Зрители увидят отреставрированную копию.
«Это история любви кроткой и гордой Аси-хромоножки к непутевому шоферу Степану. Несмотря на то, что парень не хочет жениться, она решается родить от него ребенка. Действие происходит где‑то на Волге во время сбора урожая зерновых, и к девушке приезжает из города с предложением руки и сердца серьезно влюбленный в нее мужчина», — пишет «Искусство кино».
Кончаловский изначально отказался приглашать на главные роли известных актеров и решил снимать фильм в селе Кадницы (ныне — Нижегородская область).
На главную роль он позвал Ию Саввину. Помимо нее в ленте занята лишь одна профессиональная актриса — Любовь Соколова, а также представший в актерском амплуа режиссер Александр Сурин.
Остальные роли сыграны непрофессионалами, по большей части жителями деревни. В фильме присутствуют квазидокументальные кадры, например, монологи сельских жителей о своей фронтовой и лагерной жизни.
Антон Долин называл ленту ранним шедевром Кончаловского, а Андрей Плахов писал: «Документальная мелодрама — сочетание почти немыслимое. Впервые в послевоенном советском кино возникают неотлакированные картины деревни, которые в отличие от жизнеподобных фактур 20-х годов не взывают к революционным преобразованиям. Поражает синхроном записанная, почти не отцензурированная речь колхозников, прошедших через фронт и ГУЛАГ. Но все это было бы маленькой радостью „полочного“ кинематографа, если бы не бесподобная Ася в исполнении Ии Саввиной».
Расписание показов представят позже. Подробности — на сайте журнала «Искусство кино».