перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Black Midi выпустили третью пластинку «Hellfire» 11:50
Фильм Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» вновь выйдет в прокат 10:43
Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Минпромторг: IKEA не сообщала о намерении продать торговые точки в России 9:59
Причиной смерти Иваны Трамп стал несчастный случай 9:00
Стив Карелл в образе попавшего в ловушку психотерапевта в трейлере «Пациента» 2:28
В Sims 4 появится возможность выбора сексуальной ориентации персонажей 1:21
Paramount+ перезапустит сериал «Мыслить, как преступник» 0:58
На политика Леонида Гозмана* завели уголовное дело за неподачу уведомления о втором гражданстве 0:05
Из соцсетей Финнеаса
Финнеас опубликовал песню «Mona Lisa, Mona Lisa». Он посвятил ее своей возлюбленной Вчера в 23:09
В Новосибирске открыли первую школу олимпийского резерва по киберспорту Вчера в 22:44
Beabadoobee выпустила альбом «Beatopia» Вчера в 21:45
Адам Скотт присоединился к актерскому составу «Мадам Паутины» Вчера в 21:44
РКН ограничил доступ к сайту The Insider* Вчера в 21:30
Рогозин ушел из Роскосмоса, суд оправдал художницу Цветкову* и другие новости дня
Вчера в 20:54 дайджест
Блендер, лопата и робот-пылесос: забытые вещи в петербургском метро за эти полгода Вчера в 20:50
Режиссером киноверсии мультфильма «Лило и Стич» станет Дин Флейшер-Кэмп Вчера в 20:39
С сайта Роскосмоса пропала страница с песнями Рогозина Вчера в 20:31
Сотрудников Кроноцкого заповедника осудили за растрату около 455 млн рублей Вчера в 19:24
Платежная система «Мир»/YouTube
Карты «Мир» начали принимать в Южной Корее Вчера в 19:20
Москва стала лидером в рейтинге российских городов по «индексу шаурмы» Вчера в 19:10

Фильм Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» вновь выйдет в прокат

Денис Ламехов
Сегодня в 10:43

11 августа «Искусство кино» вновь выпустит фильм Андрея Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» в прокат в России.

Картина была снята в 1967 году, но Кончаловский столкнулся с запретом на показы и лента отправилась на полку до конца 1980-х. Зрители увидят отреставрированную копию.

«Это история любви кроткой и гордой Аси-хромоножки к непутевому шоферу Степану. Несмотря на то, что парень не хочет жениться, она решается родить от него ребенка. Действие происходит где‑то на Волге во время сбора урожая зерновых, и к девушке приезжает из города с предложением руки и сердца серьезно влюбленный в нее мужчина», — пишет «Искусство кино».

Кончаловский изначально отказался приглашать на главные роли известных актеров и решил снимать фильм в селе Кадницы (ныне — Нижегородская область).

На главную роль он позвал Ию Саввину. Помимо нее в ленте занята лишь одна профессиональная актриса — Любовь Соколова, а также представший в актерском амплуа режиссер Александр Сурин.

Остальные роли сыграны непрофессионалами, по большей части жителями деревни. В фильме присутствуют квазидокументальные кадры, например, монологи сельских жителей о своей фронтовой и лагерной жизни.

Антон Долин называл ленту ранним шедевром Кончаловского, а Андрей Плахов писал: «Документальная мелодрама — сочетание почти немыслимое. Впервые в послевоенном советском кино возникают неотлакированные картины деревни, которые в отличие от жизнеподобных фактур 20-х годов не взывают к революционным преобразованиям. Поражает синхроном записанная, почти не отцензурированная речь колхозников, прошедших через фронт и ГУЛАГ. Но все это было бы маленькой радостью „полочного“ кинематографа, если бы не бесподобная Ася в исполнении Ии Саввиной».

Расписание показов представят позже. Подробности — на сайте журнала «Искусство кино».

События недели на afisha.ru
триллер
Открытое море: Монстр глубины
На девушек в отпуске в море нападает огромная белая акула
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мультфильм
Забытое чудо
Школьники случайно попадают во времена татаро-монгольского ига
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Булки
Кристина Асмус находит приключения на свои булки в Шри-Ланке
живопись
Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых
«Идеальный музей» актуального французского и русского искусства рубежа XIX и ХХ веков
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Андрей Михалков-Кончаловский
Ия Саввина
Любовь Соколова
Александр Сурин
Антон Долин
Андрей Плахов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить