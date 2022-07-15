В Новосибирске открыли первую школу олимпийского резерва по киберспорту

В Новосибирске открылась первая в России школа олимпийского резерва по киберспорту. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

«Новосибирская область — первый регион в стране, где бойцов виртуального ристалища будут учить в государственной школе на базе ГАУ НСО „СШОР по стрелковым видам спорта“», — говорится в репортаже.

В настоящее время открыт набор детей от 12 лет в секции по Dota 2 и League of Legends. По данным СМИ, на тренировках подростков обучают не только играм, но и компьютерной грамотности.

20 января Минспорт утвердил программу подготовки по киберспорту. Согласно стандартам, киберспортсмены должны будут проходить физическую, техническую, тактическую, теоретическую и психологическую подготовку. Для попадания в группу высшего мастерства необходимо сдать нормативы.

Мужчины должны пробежать три километра за 15 минут и без остановки присесть 25 раз, а женщины — пробежать два километра за 12 минут и присесть 23 раза. Также в числе обязательных нормативов — наклоны вперед и подъемы туловища.