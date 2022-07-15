Рогозин ушел из Роскосмоса, суд оправдал художницу Цветкову* и другие новости дня

Дмитрий Рогозин ушел с поста главы Роскосмоса. Его место занял вице-премьер Юрий Борисов, курировавший в правительстве оборонно-промышленный комплекс.

Суд оправдал художницу Юлию Цветкову* по делу о распространении порнографии за рисунки в паблике «Монологи вагины». В течение 10 дней гособвинение может подать апелляцию.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса официально ушел в отставку. Политик сделал это дистанционно — он покинул страну на фоне обострения протестов и сейчас находится в Сингапуре.

Российского оппозиционера и экс-кандидата в депутаты Госдумы Андрея Пивоварова приговорили к 4 годам колонии общего режима. Ему также на 8 лет запретили заниматься общественно-политической деятельностью.

Умер бывший тренер московского «Спартака» Георгий Ярцев. Под его руководством команда стала чемпионом России в 1996 году.

Правительство России сняло все коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы. Также отменено 50 распоряжений и постановлений, связанных с пандемией.

Новыми владельцами российского бизнеса сети кофеен Starbucks станут рэпер Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова. По условиям сделки они должны будут поменять название.

Москва заняла первое место в рейтинге городов-миллионников России по «индексу шаурмы». Средней зарплаты жителя столицы хватит на 406 порций шаурмы. На втором месте — Красноярск, а Петербург появился только на третьей строчке.

LEGO представила конструктор по сериалу «Офис». В наборе — 15 мини-фигурок главных героев, а также аксессуары, связанные со знаковыми моментами шоу.

Венецианский кинофестиваль объявил состав жюри 79-го конкурса. Председателем станет актриса Джулианна Мур, к ней присоединятся аргентинский режиссер Мариано Кон, сценарист из Италии Леонардо ди Костанцо, иранская актриса Лейла Хатами и другие.

В сети появился новый тизер пятого сезона сериала «Рассказ служанки». Антиутопия вернется 14 сентября на стрим-сервис Hulu. Зрителей, судя по всему, ждет новая глава в противостоянии Серены и Джун.

Сегодня Interpol и Zarya выпустили новые альбомы, а «Лауд» и Антоха МС — танцевальный трек «Капли». Также Алмо представил сольную версию трека «Калейдоскоп», которую ранее исполнял вместе с Иваном Дорном.

«Афиша Daily» эксклюзивно опубликовала отрывок мелодрамы Юлии Трофимовой «Страна Саша». Премьера картины состоялась 14 июля.

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