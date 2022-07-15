перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Beabadoobee выпустила альбом «Beatopia» 21:45
Адам Скотт присоединился к актерскому составу «Мадам Паутины» 21:44
РКН ограничил доступ к сайту The Insider* 21:30
Рогозин ушел из Роскосмоса, суд оправдал художницу Цветкову* и другие новости дня
20:54 дайджест
Блендер, лопата и робот-пылесос: забытые вещи в петербургском метро за эти полгода 20:50
Режиссером киноверсии мультфильма «Лило и Стич» станет Дин Флейшер-Кэмп 20:39
С сайта Роскосмоса пропала страница с песнями Рогозина 20:31
Сотрудников Кроноцкого заповедника осудили за растрату около 455 млн рублей 19:24
Платежная система «Мир»/YouTube
Карты «Мир» начали принимать в Южной Корее 19:20
Москва стала лидером в рейтинге российских городов по «индексу шаурмы» 19:10
Рэпера Face оштрафовали за публикации в соцсетях без маркировки иноагента 18:36
Лепсу присвоили звание народного артиста России 18:34
Деми Ловато выпустили клип на трек «Substance» из будущего альбома 18:32
Klaas Brumann/Flickr
Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций против России 18:12
Правительство заблокирует уход иностранных банков с российского рынка 18:00
В Узбекистане планируют законодательно ввести понятие «гендерный аудит» для обеспечения равноправия 17:41
Степлер в желе и кастрюля с чили: LEGO выпустит набор по сериалу «Офис» 17:30
Умер бывший тренер московского «Спартака» Георгий Ярцев 17:15
Оппозиционера Андрея Пивоварова приговорили к 4 годам колонии по делу о нежелательной организации 16:48
Mnasiri7/Wikimedia Commons
Джулианна Мур, Леонардо ди Костанцо и Одри Диван: объявлен состав жюри венецианского кинофестиваля 16:39
Дайджест

Рогозин ушел из Роскосмоса, суд оправдал художницу Цветкову* и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:54

Дмитрий Рогозин ушел с поста главы Роскосмоса. Его место занял вице-премьер Юрий Борисов, курировавший в правительстве оборонно-промышленный комплекс.

Суд оправдал художницу Юлию Цветкову* по делу о распространении порнографии за рисунки в паблике «Монологи вагины». В течение 10 дней гособвинение может подать апелляцию.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса официально ушел в отставку. Политик сделал это дистанционно — он покинул страну на фоне обострения протестов и сейчас находится в Сингапуре.

Российского оппозиционера и экс-кандидата в депутаты Госдумы Андрея Пивоварова приговорили к 4 годам колонии общего режима. Ему также на 8 лет запретили заниматься общественно-политической деятельностью.

Умер бывший тренер московского «Спартака» Георгий Ярцев. Под его руководством команда стала чемпионом России в 1996 году.

Правительство России сняло все коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы. Также отменено 50 распоряжений и постановлений, связанных с пандемией.

Новыми владельцами российского бизнеса сети кофеен Starbucks станут рэпер Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова. По условиям сделки они должны будут поменять название.

Москва заняла первое место в рейтинге городов-миллионников России по «индексу шаурмы». Средней зарплаты жителя столицы хватит на 406 порций шаурмы. На втором месте — Красноярск, а Петербург появился только на третьей строчке.

LEGO представила конструктор по сериалу «Офис». В наборе — 15 мини-фигурок главных героев, а также аксессуары, связанные со знаковыми моментами шоу.

Венецианский кинофестиваль объявил состав жюри 79-го конкурса. Председателем станет актриса Джулианна Мур, к ней присоединятся аргентинский режиссер Мариано Кон, сценарист из Италии Леонардо ди Костанцо, иранская актриса Лейла Хатами и другие.

В сети появился новый тизер пятого сезона сериала «Рассказ служанки». Антиутопия вернется 14 сентября на стрим-сервис Hulu. Зрителей, судя по всему, ждет новая глава в противостоянии Серены и Джун.

Сегодня Interpol и Zarya выпустили новые альбомы, а «Лауд» и Антоха МС — танцевальный трек «Капли». Также Алмо представил сольную версию трека «Калейдоскоп», которую ранее исполнял вместе с Иваном Дорном.

«Афиша Daily» эксклюзивно опубликовала отрывок мелодрамы Юлии Трофимовой «Страна Саша». Премьера картины состоялась 14 июля.

*Признана СМИ-иноагентом.

События недели на afisha.ru
триллер
Открытое море: Монстр глубины
На девушек в отпуске в море нападает огромная белая акула
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мультфильм
Побег из космоса
Продолжение приключений одного дружелюбного медведя
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
триллер
Драйв
Грандиозная драма Николаса Виндинга Рефна про каскадера и автомеханика
живопись
Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых
«Идеальный музей» актуального французского и русского искусства рубежа XIX и ХХ веков
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить