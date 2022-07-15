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Режиссером киноверсии мультфильма «Лило и Стич» станет Дин Флейшер-Кэмп

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:39

Режиссером киноверсии мультфильма «Лило и Стич» станет Дин Флейшер-Кэмп, известный по картине «Марсель, ракушка в ботинках» с Дженни Слейт и Изабеллой Росселлини. Об этом сообщил Deadline.

Продюсировать ремейк будут Дэн Лин и Джонатан Эйрих, а также Райан Холприн. Первоначальный вариант сценария ленты написал Майк Ван Вас. Дорабатывать его текст, предположительно, будет Крис Кеканиокалани Брайт.

Когда начнутся съемки фильма, пока неизвестно. Также нет информации о том, как будет проходить дистрибуция картины. Ее могут выпустить в кинотеатрах или эксклюзивно на стриминговой платформе Disney+.

Оригинальный мультфильм «Лило и Стич» вышел в 2002 году. В нем рассказывалось о дружбе гавайской девочки Лило и инопланетянина по имени Стич.

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