Режиссером киноверсии мультфильма «Лило и Стич» станет Дин Флейшер-Кэмп, известный по картине «Марсель, ракушка в ботинках» с Дженни Слейт и Изабеллой Росселлини. Об этом сообщил Deadline.

Продюсировать ремейк будут Дэн Лин и Джонатан Эйрих, а также Райан Холприн. Первоначальный вариант сценария ленты написал Майк Ван Вас. Дорабатывать его текст, предположительно, будет Крис Кеканиокалани Брайт.

Когда начнутся съемки фильма, пока неизвестно. Также нет информации о том, как будет проходить дистрибуция картины. Ее могут выпустить в кинотеатрах или эксклюзивно на стриминговой платформе Disney+.

Оригинальный мультфильм «Лило и Стич» вышел в 2002 году. В нем рассказывалось о дружбе гавайской девочки Лило и инопланетянина по имени Стич.