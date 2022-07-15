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Рэпера Face оштрафовали за публикации в соцсетях без маркировки иноагента

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:36

Кировский районный суд Уфы оштрафовал рэпера Ивана Дремина*, известного как Face, за публикации в соцсети «ВКонтакте» без маркировки иностранного агента. Об этом сообщил портал Ufa1.ru.

Штраф для музыканта составил 10 тыс. рублей. По информации издания, у суда возникли претензии к тем постам, которые были посвящены спецоперации, проходящей в данный момент на территории Украины.

Иван Дремин* (Face) был включен в реестр иноагентов 8 апреля. После начала спецоперации он уехал с территории России и пообещал больше не выступать в стране. Затем он принял участие в туре в поддержку украинских беженцев.

Face удалил все свои треки с российских стриминговых сервисов. «Я не имею морального права работать с прогосударственными музыкальными сервисами, учитывая сложившуюся ситуацию», — заявил он.

*Рэпер Face внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

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