Рэпера Face оштрафовали за публикации в соцсетях без маркировки иноагента

Кировский районный суд Уфы оштрафовал рэпера Ивана Дремина*, известного как Face, за публикации в соцсети «ВКонтакте» без маркировки иностранного агента. Об этом сообщил портал Ufa1.ru.

Штраф для музыканта составил 10 тыс. рублей. По информации издания, у суда возникли претензии к тем постам, которые были посвящены спецоперации, проходящей в данный момент на территории Украины.

Иван Дремин* (Face) был включен в реестр иноагентов 8 апреля. После начала спецоперации он уехал с территории России и пообещал больше не выступать в стране. Затем он принял участие в туре в поддержку украинских беженцев.

Face удалил все свои треки с российских стриминговых сервисов. «Я не имею морального права работать с прогосударственными музыкальными сервисами, учитывая сложившуюся ситуацию», — заявил он.



*Рэпер Face внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.