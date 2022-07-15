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Деми Ловато выпустила клип на трек «Substance» из будущего альбома

Виктория Шанина
Сегодня в 18:32

На ютьюб-канале американской певицы Деми Ловато вышел клип на песню «Substance». Трек войдет в восьмой студийный альбом артистки «Holy Fvck».

В ролике артистка срывает очень важные совещания, разбивает рамки с музыкальными наградами и пишет матерные слова на стенах, в общем, перевоплощается в подростка в пубертатный период.

Композиция написана в стиле поп-панк, поэтому режиссер Коди Критчелоу, который снимал ролик, решил отдать дань уважения клипам этого жанра конца 1990-х и начала 2000-х годов. Но и современных деталей, конечно, тоже добавил.

«Я очень рада поделиться еще одной песней из тех, что ждут нас в новом альбоме. Мы все ищем в жизни чего‑то большего и я хочу, чтобы эта песня заставила вас почувствовать, что вы чертовски хорошо проводите время, когда находитесь в поиске», — рассказала Деми Ловато.

Релиз альбома «Holy Fvck» запланирован на 19 августа. В него также войдет сингл «Skin Of My Teeth», который вышел в начале июня.

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