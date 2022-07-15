Правительство заблокирует уход иностранных банков с российского рынка

Правительство России будет блокировать уход иностранных банков с рынка до тех пор, пока не будут устранены препятствия для работы дочерних структур ряда российских кредитных организаций за рубежом, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Он пояснил: «У наших госбанков, которые находятся под санкциями, и вообще у наших банков под санкциями возникли довольно серьезные проблемы с работой по расшивке ситуаций со своими банками, которые находятся за рубежом. В некоторых случаях даже наблюдается такое, что они [зарубежные регуляторы] устраняют право акционера управлять — реально правовой беспредел».

«Мы обсудили на нашей подкомиссии, что мы не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать в части разрешения на продажу активов иностранных банков в России. Если будут поступать [обращения], будем отклонять», — добавил Моисеев.

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«Мы говорим про „дочки“ иностранных банков. Названия понятны всем. А то получается, что мы им разрешаем выходить нормально — тот же Росбанк и т. д. — а там наши не могут вообще ничего сделать», — сообщил Моисеев. Ранее с ограничениями столкнулись европейские дочерние структуры ВТБ.

Отвечая на вопрос о перспективах передачи «дочек» иностранных банков в управление локальным участникам рынка, Моисеев сказал, что пока этого варианта в повестке нет, но не исключил его появления.