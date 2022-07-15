В Узбекистане планируют законодательно ввести понятие «гендерный аудит» для обеспечения равноправия

В Узбекистане в первом чтении одобрили введение в законодательство понятий «гендерный аудит» и «комплексный гендерный подход» в качестве новых механизмов обеспечения равенства мужчин и женщин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты узбекского парламента.

Поправки предложено ввести в закон «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин». Также одобренный депутатами законопроект вводит специальные статьи «задачи гендерного аудита» и «порядок проведения гендерного аудита». ТАСС не сообщает о деталях документа.

«Коммерсант» приводит совместное заявление президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова, в котором они касаются темы гендерного равенства.

В заявлении указано: «Президенты Туркменистана и Узбекистана подтвердили приверженность поддержке гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, играющих ключевую роль в деле обеспечения мира и согласия в обществе и полноценной реализации человеческого потенциала в соответствии с целями устойчивого развития».

При этом после прихода Бердымухамедова к власти в Туркменистане началась новая волна запретов в отношении женщин, писали СМИ.

В частности, сообщалось о введении штрафов «за использование инородных предметов в женском теле» — ресниц, ногтей, волос — и о существовании «патрулей красоты».