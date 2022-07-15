Оппозиционера Андрея Пивоварова приговорили к 4 годам колонии по делу о нежелательной организации

Ленинский районный суд Краснодара приговорил российского оппозиционера и экс-кандидата в депутаты Госдумы Андрея Пивоварова к 4 годам колонии по делу о нежелательной организации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Пивоварова признали виновным в «осуществление деятельности нежелательной организации» (статья 284.1 УК) — он был директором ныне ликвидированной «Открытой России» (одноименная британская организация признана в РФ нежелательной).

Также оппозиционеру запретили на 8 лет заниматься деятельностью, связанной с политикой.

В обвинительном заключении приводятся 30 постов в фейсбуке*, один репост и организация форума «Свободные люди». Прокуратура просила приговорить Пивоварова к пяти годам колонии.

Оппозиционер вину не признал. Перед оглашением приговора он заявил: «Что бы мне не вынесли, я остаюсь свободным человеком сегодня».

Экс-главу «Открытой России» задержали в аэропорту Пулково в мае 2021 года. Он уже прошел регистрацию на рейс в Варшаву, куда собирался на отдых. Суд в Краснодаре отправил Пивоварова в СИЗО.

Оппозиционера обвинили в том, что в августе 2020 года он разместил в открытом доступе «сведения агитационного характера» в поддержку нежелательной организации. Позже выяснилось, что речь идет о посте в фейсбуке.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.