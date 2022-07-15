перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Лепсу присвоили звание народного артиста России 18:34
Деми Ловато выпустила клип на трек «Substance» из будущего альбома 18:32
Klaas Brumann/Flickr
Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций против России 18:12
Правительство заблокирует уход иностранных банков с российского рынка 18:00
В Узбекистане планируют законодательно ввести понятие «гендерный аудит» для обеспечения равноправия 17:41
Степлер в желе и кастрюля с чили: LEGO выпустит набор по сериалу «Офис» 17:30
Умер бывший тренер московского «Спартака» Георгий Ярцев 17:15
Оппозиционера Андрея Пивоварова приговорили к 4 годам колонии по делу о нежелательной организации 16:48
Mnasiri7/Wikimedia Commons
Джулианна Мур, Леонардо ди Костанцо и Одри Диван: объявлен состав жюри венецианского кинофестиваля 16:39
Правые активисты проведут в Екатеринбурге «Гомофобный пикник» 16:33
Фрагмент фильма «Страна Саша» Юлии Трофимовой — эксклюзивно на «Афише Daily» 16:23
Электросамокаты «Юрент» появились в приложении «Московский транспорт» 15:51
У Jeembo вышел альбом «M.I.A.». На фитах — Boulevard Depo, Tveth, «Лауд» и Bato 15:36
Roberto Ricciuti/Getty Images
Писатель Марк Хэддон будет отправлять часть гонораров в Национальную сеть фондов абортов 15:16
Гиперпоп-дуэт Zarya представил новый EP 15:09
Дмитрий Рогозин ушел с поста главы Роскосмоса. Его место занял вице-премьер Юрий Борисов Обновлено в 14:53
СМИ: в бета-версии Telegram появилась функция запрета голосовых сообщений — она доступна по подписке 14:45
Центробанк предложил изменить критерии отнесения компаний к малому и среднему бизнесу 14:28
Вышла сольная версия трека Алмо «Калейдоскоп» 14:10
Maryland GovPics/Wikimedia Commons
Кевин Спейси покинул актерский состав драмы «1242: Врата на Запад» из‑за дела о сексуальном насилии 13:32

Оппозиционера Андрея Пивоварова приговорили к 4 годам колонии по делу о нежелательной организации

Семён Гудошников
Сегодня в 16:48

Ленинский районный суд Краснодара приговорил российского оппозиционера и экс-кандидата в депутаты Госдумы Андрея Пивоварова к 4 годам колонии по делу о нежелательной организации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Пивоварова признали виновным в «осуществление деятельности нежелательной организации» (статья 284.1 УК) — он был директором ныне ликвидированной «Открытой России» (одноименная британская организация признана в РФ нежелательной).

Также оппозиционеру запретили на 8 лет заниматься деятельностью, связанной с политикой.

В обвинительном заключении приводятся 30 постов в фейсбуке*, один репост и организация форума «Свободные люди». Прокуратура просила приговорить Пивоварова к пяти годам колонии.

Оппозиционер вину не признал. Перед оглашением приговора он заявил: «Что бы мне не вынесли, я остаюсь свободным человеком сегодня».

Экс-главу «Открытой России» задержали в аэропорту Пулково в мае 2021 года. Он уже прошел регистрацию на рейс в Варшаву, куда собирался на отдых. Суд в Краснодаре отправил Пивоварова в СИЗО.

Оппозиционера обвинили в том, что в августе 2020 года он разместил в открытом доступе «сведения агитационного характера» в поддержку нежелательной организации. Позже выяснилось, что речь идет о посте в фейсбуке.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

События недели на afisha.ru
шансон
Григорий Лепс
Крайне популярный в народе исполнитель нового шансона
триллер
Открытое море: Монстр глубины
На девушек в отпуске в море нападает огромная белая акула
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
боевик
Месть Банши
Джейми Кинг вместе с Антонио Бандерасом противостоит криминальному авторитету
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Булки
Кристина Асмус находит приключения на свои булки в Шри-Ланке
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
Люди
Андрей Пивоваров
Сергей Бадамшин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить