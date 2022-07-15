Джулианна Мур, Леонардо Ди Костанзо и Одри Диван: объявлен состав жюри венецианского кинофестиваля

Венецианский кинофестиваль объявил состав жюри 79-го конкурса. Его председателем стала актриса Джулианна Мур, пишет Deadline

К ней присоединились еще шесть человек:

аргентинский режиссер Мариано Кон («Главная роль»)

итальянский режиссер и сценарист Леонардо Ди Костанзо («Перерыв»)

французский режиссер Одри Диван («Событие»)

иранская актриса Лейла Хатами («Развод Надера и Симин»)

японский писатель Кадзуо Исигуро («Не отпускай меня»)

испанский режиссер Родриго Сорогойен («Стокгольм»)

Традиционно жюри присуждает статуэтку «Золотой лев» за лучший фильм, «Серебряного льва — главный приз жюри», «Серебряного льва» за лучшую режиссуру, Кубок Вольпи за лучшую женскую и мужскую роль, специальный приз жюри, премию за лучший сценарий, а также премию Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру и актрисе.

79-й Венецианский кинофестиваль состоится с 31 августа по 10 сентября. Уже известно, что «Золотого льва» за вклад в кинематограф на нем получат режиссер и сценарист Пол Шредер и актриса Катрин Денев.